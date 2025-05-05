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05 мая 2025, 20:27

В Николаевской области мужчина трижды уклонялся от мобилизации: как его наказали

05 мая 2025, 20:27
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Иллюстративное фото
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В Николаевской области получил приговор человек, который трижды получал повестки. При этом он уклонялся от мобилизации

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Николаевской области вынесли приговор мужчине, который трижды уклонялся от мобилизации. На суде он не признал свою вину. По его словам, ранее он проходил медицинское освидетельствование и был направлен на обучение во Львов. При этом он добавил, что его вернули домой без военного билета.

Однако представители ТЦК это опровергли. По их словам, мужчина получил три боевых повестки, но систематически уклонялся от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области судили мужчину, который дважды отказывался от мобилизации. По его словам, впервые он это сделал, потому что ему не дали отсрочку на неделю. Второй причиной было то, что он боялся за свою жизнь.

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