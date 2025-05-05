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05 мая 2025, 14:36

В Винницкой области пограничники задержали мужчин, которые за 14 тысяч долларов пытались переправить клиентов за границу

05 мая 2025, 14:36
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фото: ГПСУ
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В Могилеве-Подольском разоблачили преступную группировку, организовавшую незаконную переправку мужчин через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники задержали на окраине города Могилева-Подольского двух местных жителей, которые за 14 тысяч долларов обещали организовать "беспроблемный" выезд за границу для двух мужчин призывного возраста.

Схема работала так: один из мужчин осуществлял поиск потенциальных клиентов через Telegram-канал, обещал безопасный маршрут, а другой выполнял функцию пособника-водителя, который доставлял лиц в приграничье. Злоумышленники снабжали своих клиентов всем необходимым для незаконного пересечения границы через реку Днестр: выдавали резиновые матрасы и насосы, зиппакеты для документов, проводили инструктаж, указывали направление движения и получали оплату за услуги. Правонарушители рассказали, что "клиентов" за рубежом ждало третье лицо, которое якобы должно было помочь с дальнейшей легализацией.

Дальнейшую судьбу нарушителей решит суд.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали на Днестре пловца в гидрокостюме.

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