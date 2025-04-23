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23 квітня 2025, 18:12

Шпигував за військовими та передавав дані росіянам: на Черкащині затримали зрадника

23 квітня 2025, 18:12
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Фото: прокуратура
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На Черкащині затримали агента РФ. Чоловік передавав розвіддані росіянам про розташування військових об'єктів

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який з Бахмуту переїхав до Черкаської області. У грудні 2024 року його через соцмережі завербували представники ФСБ РФ. Чоловік погодився допомагати росіянам.

Зрадник систематично виконував різні завдання ворога. Він збирав і передавав точні координати, фотографії та відео військових об’єктів, а також інформацію про місця дислокації засобів протиповітряної оборони та особового складу ЗСУ на території Черкаської області.

Правоохоронці затримали його якраз, коли він виконував чергове "завдання" російської ФСБ. В телефоні чоловіка знайшли переписку з представником російської спецслужби. Зараз чоловік під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили двох жительок Покровська. Це молоді жінки віком 22 та 24 роки. Вони розвідували локації Сил оборони та коригували повітряні атаки рашистів. Найбільше росіян цікавили координати українських військ та маршрути руху важкого озброєння на Покровському напрямку.

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