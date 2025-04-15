Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили двух жителей Покровска, работавших на россиян. Две молодые женщины корректировали атаки рашистов

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали двух агенток РФ, "работавших" в Донецкой области. Они разведывали локации сил обороны и корректировали воздушные атаки рашистов. Больше россиян интересовали координаты украинских войск и маршруты движения тяжелого вооружения на Покровском направлении.

Изменницами оказались две жительницы Покровска в возрасте 22 и 24 лет. Первоначально одну из них завербовали российские спецслужбы (младшая девушка является родственницей местного священника УПЦ МП).

Затем она получила задачу привлечь к подрывной деятельности и других местных жителей и завербовала свою 24-летнюю знакомую. Вместе они обходили местность в районе Покровска и скрыто фиксировали локации Сил обороны. Собранные сведения отправляли текстовыми и графическими сообщениями русским кураторам через мессенджер.

Россияне "заказывали" также поджог военной машины. В настоящее время правоохранители задержали агенток РФ. Они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее разоблачили во Львовской области "двойного" агента РФ. Он одновременно работал на ФСБ и военную разведку. Предателем оказался инструктор Яворивского полигона. Его задача от ГРУ РФ заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ.