В Житомире мужчина сорвался с 30-метровой скалы

фото: ГСЧС

Происшествие случилось в Житомире вечером 12 апреля. Мужчина упал со скалы на берег реки

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На место вызвали спасателей. Мужчина сорвался ориентировочно с высоты 30-метров и из-за крутого выступа скалы не мог подняться на гору.

Чтобы помочь пострадавшему, бойцы ГСЧС на лодке переплыли реку, добрались до него и доставили на противоположный берег. Там мужчину уже ожидали медики, которые госпитализировали его в больницу.

Напомним, днем 4 апреля на Полтавщине в ставку обнаружили тело мужчины. Погибшего достали водолазы.