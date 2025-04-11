Контроль за скоростью: 25 новых дорог под прицелом TruCAM с 11 апреля

иллюстративное фото: Патрульная полиция Киева

С сегодняшнего дня патрульные будут работать с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населенных пунктов

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

С учетом военного положения и проведенного анализа аварийности добавлено 25 новых участков. А также внесены изменения в 10 существующих участков.

В то же время в полиции уточнили, что из-за войны войны в некоторых регионах TruCAM не применяются. Речь идет, в частности, о Донецкой и Луганской областях, где продолжаются боевые действия.

В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях устройства используют только на отдельных безопасных участках.

Всего в Украине будут работать 160 приборов TruCAM. Контроль скорости будет производиться на 338 участках. Список всех мест — по ссылке.

В патрульной полиции отмечают все места, где работают радары, обозначены соответствующими дорожными знаками. Служебные автомобили с включенными синими проблесковыми маячками размещаются в видимых зонах.

Напомним, с 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины работают дополнительные 40 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.