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11 апреля 2025, 00:57

На Прикарпатье будут судить 20-летнюю водительницу за ДТП с восемью травмированными

11 апреля 2025, 00:57
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фото: прокуратура
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В суд направили в суд обвинительный акт в отношении 20-летней жительницы Львовщины. Ей инкриминируют нарушение ПДД, что привело к тяжелым травмам потерпевшим

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт будет рассматривать по существу суд.

Девушке грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 22 декабря 2024 года в селе Лоево Надвирнянского района. Водительница авто Jaguar превысила скорость и выехала на встречную полосу, где врезалась в микроавтобус Renault Trafik.

В результате ДТП получили травмы восемь человек, семеро из них – пассажиры Renault. Двое из них получили тяжелые травмы.

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