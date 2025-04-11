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В суд направили в суд обвинительный акт в отношении 20-летней жительницы Львовщины. Ей инкриминируют нарушение ПДД, что привело к тяжелым травмам потерпевшим

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт будет рассматривать по существу суд.

Девушке грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 22 декабря 2024 года в селе Лоево Надвирнянского района. Водительница авто Jaguar превысила скорость и выехала на встречную полосу, где врезалась в микроавтобус Renault Trafik.

В результате ДТП получили травмы восемь человек, семеро из них – пассажиры Renault. Двое из них получили тяжелые травмы.