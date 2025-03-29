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29 марта 2025, 02:20

Связал руки, ударил ножом и обворовал: в Черкасской области судили мужчину, который напал на знакомую

29 марта 2025, 02:20
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Фото: Нацполиция
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Судили киевлянина, совершившего разбойное нападение на знакомую из Черкасщины. Мужчина связал женщину, ударил ее, обворовал и убежал на ее скутере.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

К 15 годам лишения свободы приговорен житель Киева. Отмечается, что он был признан виновным в разбойном нападении.

Сам инцидент произошел осенью 2022 года. Тогда мужчина прибыл на территорию Черкасской области в знакомую. Он проник в ее дом, связал ей руки и нанес кухонным ножом телесное повреждение в область шеи, после чего завладел денежными средствами в сумме 5000 гривен и 100 долларов США.

Затем мужчина похитил из помещения гаража электрический скутер и на нем скрылся.

"При принципиальной позиции стороны обвинения приговором Тальновского районного суда Черкасской области от 19.03.2025 мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и приговорен к реальной мере наказания в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области осудили мужчину за разбойное нападение на пенсионерку. Известно, что он угрожал женщине ножом.

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