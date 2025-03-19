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Полицейские проводят проверку по факту драки, которая произошла в гимназии Голосеевского района Киева

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Информацию об инциденте между учениками гимназии полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. До этого никаких сообщений или заявлений по поводу происшествия не поступало.

Предварительно установлено, что конфликт между семиклассниками произошел еще неделю назад.

Ювенальные полицейские общаются с участниками драки, их родителями и администрацией гимназии. Продолжается выяснение причин конфликта и других обстоятельств.

Напомним, суд отказал в продлении содержания под стражей юношу, подозреваемого в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви. Его отпустили под личное обязательство.