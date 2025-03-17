Столичные патрульные спасли киевлянку, которая хотела покончить с собой

фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве женщина пыталась совершить самоубийство. Ее спасти патрульные

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

Недавно на спецлинию 112 позвонила по телефону женщина, которая сообщила, что ее знакомая пытается совершить самоубийство в Голосеевском районе.

Столичные патрульные немедленно прибыли по указанному адресу и вошли в квартиру, где нашли женщину с порезами на руках.

Инспекторы сразу вызвали скорую помощь и оказали пострадавшей необходимую первую медицинскую помощь. В частности, наложили кровоостанавливающую повязку, и поддерживали ее состояние до приезда врачей. Женщину госпитализировали.

Напомним, на прошлой неделе в Александрии в Кировоградской области мужчина бросил из окна взорванные страйкбольные гранаты, а позже совершил самоубийство. Его доставили в больницу, но впоследствии он скончался от полученных травм.