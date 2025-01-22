Торговля на $1,8 млн: во время войны черкасский химзавод продавал россиянам продукцию

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Служба безопасности Украины разоблачила руководство химического завода в Черкассах, работавшего на РФ. С начала войны предприятие продало оккупантам продукции на 1,8 млн. долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, представители завода переправляли в РФ химическую продукцию с 2022 по 2024 годы. Для утаивания незаконных поставок использовали компанию-посредника, расположенную на Ближнем Востоке. Сначала продукция доставлялась в эту аффилированную фирму, а затем переправлялась в самую Россию.

Среди основных клиентов в РФ - крупные агропромышленные предприятия, такие как "Щелково Агрохим" и "Альтерит". С начала полномасштабного вторжения дельцы отправили на российские предприятия более 216 тонн продукции.

Организаторы схемы использовали зашифрованные чаты в мессенджерах и электронную почту для коммуникации по поводу нелегальных соглашений и дальнейшего ведения бизнеса. В ходе обысков у фигурантов изъяли документы, мобильные устройства и компьютерную технику, содержащие доказательства их противоправной деятельности.

Руководителю предприятия сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этой схеме. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые во время войны поставляли в РФ электронные компоненты для производства ракет и беспилотников, минуя международные санкции.

Ранее в Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила предприятие, которое помогало России строить лаборатории для разработки ядерного оружия.