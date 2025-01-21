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21 января 2025, 18:53

Бывший директор спиртзавода в Полтавской области присвоил 2,5 млрд гривен, — СБУ

21 января 2025, 18:53
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фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили в Полтавской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов в бюджет Украины, к которой причастен бывший директор государственного спиртового завода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как рассказали в спецслужбе, в течение 2020-2023 годов фигуранты присвоили почти 2,5 млрд. грн. Как установило расследование, к организации сделки причастен бывший директор одного из государственных спиртовых заводов.

По данным СБУ, чтобы не платить акцизный налог, экскеровщик завода продавал этиловый спирт под видом спиртового растворителя, за который не нужно платить сборы.

Экспертизы подтвердили факты подделки служебной документации и уклонения от уплаты налогов почти на 2,5 млрд. грн.

Эксдиректору сообщили о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Напомним, ранее также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины признал необоснованным активом 3-х комнатную квартиру в центре Полтавы, которой пользуется семья заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП Александра Котюха. Судьи согласовали взыскать эту квартиру в доход государства.

СБУ спиртзавод Полтавская область налоги уклонение от налогов
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