Торгівля на $1,8 млн: під час війни черкаський хімзавод продавав росіянам продукцію

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Служба безпеки України викрила керівництво хімічного заводу у Черкасах, який працював на РФ. З початку війни підприємство продало окупантам продукції на 1,8 млн доларів США

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, представники заводу переправляли до РФ хімічну продукцію з 2022 по 2024 роки. Для приховування незаконних поставок використовували компанію-посередника, розташовану на Близькому Сході. Спочатку продукція доставлялася до цієї афілійованої фірми, а потім переправлялася до самої Росії.

Серед основних клієнтів у РФ — великі агропромислові підприємства, такі як "Щьолково Агрохім" та "Альтерит". З початку повномасштабного вторгнення ділки відправили на російські підприємства понад 216 тонн продукції.

Організатори схеми використовували зашифровані чати в месенджерах та електронну пошту для комунікації щодо нелегальних угод і подальшого ведення бізнесу. Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, які містять докази їхньої протиправної діяльності.

Керівнику підприємства повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Триває розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї схеми. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час війни постачали в РФ електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників, оминаючи міжнародні санкції.

Раніше на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила підприємство, що допомагало Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї.