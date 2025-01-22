11:10  22 січня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: п’яний водій переїхав чоловіка та втік
09:22  22 січня
На Прикарпатті судитимуть поліцейського, який у багажнику віз ухилянта до кордону
08:25  22 січня
У Рівному жінка знайшла на своїй присадибній ділянці понад 200 тротилових шашок
UA | RU
UA | RU
22 січня 2025, 18:45

Торгівля на $1,8 млн: під час війни черкаський хімзавод продавав росіянам продукцію

22 січня 2025, 18:45
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України викрила керівництво хімічного заводу у Черкасах, який працював на РФ. З початку війни підприємство продало окупантам продукції на 1,8 млн доларів США

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, представники заводу переправляли до РФ хімічну продукцію з 2022 по 2024 роки. Для приховування незаконних поставок використовували компанію-посередника, розташовану на Близькому Сході. Спочатку продукція доставлялася до цієї афілійованої фірми, а потім переправлялася до самої Росії.

Серед основних клієнтів у РФ — великі агропромислові підприємства, такі як "Щьолково Агрохім" та "Альтерит". З початку повномасштабного вторгнення ділки відправили на російські підприємства понад 216 тонн продукції.

Організатори схеми використовували зашифровані чати в месенджерах та електронну пошту для комунікації щодо нелегальних угод і подальшого ведення бізнесу. Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, які містять докази їхньої протиправної діяльності.

Керівнику підприємства повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Триває розслідування з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї схеми. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час війни постачали в РФ електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників, оминаючи міжнародні санкції.

Раніше на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила підприємство, що допомагало Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї.

санкції РФ війна підозра СБУ Черкаси торговля Завод добриво продукція
На Донеччині затримали двох російських агентів, які наводили удари по українських військах
22 січня 2025, 15:59
Колишній директор спиртзаводу на Полтавщині привласнив 2,5 млрд гривень, — СБУ
21 січня 2025, 18:53
Всі новини »
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
Головного психіатра ЗСУ Друзя відправили під варту: йому призначили заставу в 49 млн грн
22 січня 2025, 19:48
Єдність та українська духовна соборність – фундамент держави
22 січня 2025, 19:30
У Черкасах горів яхт-клуб
22 січня 2025, 19:21
Пригрозив санкціями та податками: Трамп закликав Путіна зупинити війну
22 січня 2025, 18:56
На Херсонщині окупанти двічі атакували рятувальників: є постраждалий
22 січня 2025, 18:21
Росіяни вкотре атакували Харківщину: двоє загиблих
22 січня 2025, 17:53
До використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс Poseidon
22 січня 2025, 17:41
У мами бізнес в "ЛНР" і паспорт РФ: керівниця Шевченківського суду Києва отримує подарунки з окупації, — ЗМІ
22 січня 2025, 17:27
Трамп подарував Путіну 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині
22 січня 2025, 16:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Яким буде курс долара у 2025 році
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »