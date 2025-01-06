В Киеве 16-летняя мать на несколько дней оставила младенца в закрытой квартире
Правоохранители Киева выясняют место нахождения несовершеннолетней матери, которая оставила своего годовалого ребенка в закрытой квартире.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.
Событие произошло в Днепровском районе Киева. Прибывшие по вызову полицейские услышали за дверью запертой квартиры детский плач. При этом дверь никто не открывал. С помощью специалистов Службы спасения полиции удалось попасть внутрь.
В квартире находился младенец. Полицейские отмечают, что ребенок был "в критическом состоянии". Взрослых рядом с малышом не было. Ребенка госпитализировали.
По информации полиции, матерью ребенка оказалась 16-летняя девушка. Правоохранители пытаются установить ее местонахождение. По информации местных Telegram-каналов, девушка оставила ребенка самого на несколько дней.
В полиции добавили, что возбуждено уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Матери ребенка может грозить лишение свободы до пяти лет.
Напомним, ранее в Богуславе Киевской области на улице в сумке обнаружили новорожденного мальчика.