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06 января 2025, 07:03

В Киеве 16-летняя мать на несколько дней оставила младенца в закрытой квартире

06 января 2025, 07:03
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фото: полиция
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Правоохранители Киева выясняют место нахождения несовершеннолетней матери, которая оставила своего годовалого ребенка в закрытой квартире.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Событие произошло в Днепровском районе Киева. Прибывшие по вызову полицейские услышали за дверью запертой квартиры детский плач. При этом дверь никто не открывал. С помощью специалистов Службы спасения полиции удалось попасть внутрь.

В квартире находился младенец. Полицейские отмечают, что ребенок был "в критическом состоянии". Взрослых рядом с малышом не было. Ребенка госпитализировали.

По информации полиции, матерью ребенка оказалась 16-летняя девушка. Правоохранители пытаются установить ее местонахождение. По информации местных Telegram-каналов, девушка оставила ребенка самого на несколько дней.

В полиции добавили, что возбуждено уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Матери ребенка может грозить лишение свободы до пяти лет.

Напомним, ранее в Богуславе Киевской области на улице в сумке обнаружили новорожденного мальчика.

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