В Черкасской области мужчина застрелил свою любимую

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Трагическое событие произошло в минувший вторник, 31 декабря, в одном из сел Уманского района. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

По материалам следствия, жертва получила ранения от своего сожителя. Во время ссоры 37-летний мужчина выстрелил ей в грудь из пневматической винтовки. Медики пытались реанимировать потерпевшую, но 46-летняя женщина скончалась.

Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

"За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области будут судить депутата областного совета, застрелившего лесника.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве посреди улицы застрелили мужчину.