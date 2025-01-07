В Черкасской области мужчина застрелил свою любимую
Трагическое событие произошло в минувший вторник, 31 декабря, в одном из сел Уманского района. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.
По материалам следствия, жертва получила ранения от своего сожителя. Во время ссоры 37-летний мужчина выстрелил ей в грудь из пневматической винтовки. Медики пытались реанимировать потерпевшую, но 46-летняя женщина скончалась.
Злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
"За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области будут судить депутата областного совета, застрелившего лесника.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве посреди улицы застрелили мужчину.