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07 січня 2025, 22:36

На Черкащині 17-річний хлопець вбив товариша у його день народження

07 січня 2025, 22:36
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фото: поліція
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Правоохоронці затримали 17-річного жителя Черкащини за підозрою у вбивстві 31-річного чоловіка. Хлопцеві загрожує 15 років в'язниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Подія сталася 5 січня у селі Вергуни Черкаського району.

Як розповіли у поліції, 31-річний чоловік саме відзначав свій день народження і запросив у гості компанію знайомих. Під час святкування іменинник та один його товариш вийшли у двір будинку покурити, між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.

"17-річний парубок схопив металеву трубу й завдав нею 31-річному чоловіку декілька ударів по голові. Почувши крики, громадяни, які були у будинку, вийшли на вулицю та, замість церемонії вітань стали свідками тяжкого злочину", - йдеться у повідомленні.

Свідки події викликали медиків і поліцію. Потерпілий чоловік помер від отриманих травм у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

17-річного хлопця затримали, йому оголошено про підозру в умисному вбивстві. Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Парубку загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці повідомили 17-річному хлопцеві про підозру у вбивстві свого 54-річного вітчима.

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