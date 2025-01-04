На Прикарпатье будут судить женщину, из-за халатности которой умерла ее полуторагодовалая дочь

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В суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Рогатинской громады за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его смерти

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Женщина ненадлежаще заботилась о своей маленькой дочери, которая с рождения имела заболевание и нуждалась в постоянном лечении. В марте прошлого года она отпустила 16-месячного ребенка вместе с несовершеннолетней дочерью к родственникам в Ивано-Франковск. В дороге маленькая девочка простудилась, а на следующий день ее состояние значительно ухудшилось. Тем не менее, 39-летняя мать не обратилась к врачам, а решила лечить дочь дома. Через несколько дней девочка скончалась.

По заключению эксперта, причиной смерти ребенка стал коронавирус, осложнившийся сильной интоксикацией организма.

Женщине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вынес приговор жительнице Харькова, убившей своего новорожденного ребенка.