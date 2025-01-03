13:40  03 января
В Сумах в ТЦК военный избил мужчину: он скончался в больнице
00:45  03 января
В Киевской области новорожденного ребенка оставили в сумке на улице
07:46  03 января
На трассе под Николаевом произошло ДТП: погибли три человека, еще два пострадали
UA | RU
UA | RU
03 января 2025, 14:55

Смертельная стрельба в гостинице Киева: еще троим участникам конфликта объявили подозрения

03 января 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Еще трем участникам конфликта в одной из гостиниц на столичном Печерске сообщили о подозрении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозрения в хулиганстве получили двое жителей Одесщины и киевлянин – двое друзей погибшего и посетитель гостиницы.

"23 ноября 2024 года двое жителей Одесщины в помещении гостиницы в центре Киева по хулиганским мотивам начали наносить удары мужчине, который также отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим. Еще один участник конфликта – киевлянин в тот вечер нанес военнослужащему удар кулаком в челюсть, мужчина упал на пол и потерял сознание", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 ноября около 00:30 в гостинице в Печерском районе столицы между несколькими компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив охранника гостиницы и двух мужчин. После этого скрылся с места.

От полученного ранения житель отеля скончался на месте, его знакомый и охранник отеля получили огнестрельные ранения грудной клетки и были госпитализированы.

Сразу двум жителям Днепра и Василькова объявили подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины), а жителю Василькова еще и в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Киев стрельба происшествия готель конфликт подозрение
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
За 6000 долларов прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье задержали пограничника-взяточника
03 января 2025, 15:49
Оккупанты ударили "Градами" по Степногорску: есть жертвы
03 января 2025, 15:21
Зеленский заявил, что выборы могут состояться после "горячей стадии войны"
03 января 2025, 14:28
В Сумах в ТЦК военный избил мужчину: он скончался в больнице
03 января 2025, 13:40
Атака на Печерский район Киева: спасатели продолжают ликвидировать последствия
03 января 2025, 13:16
Убийство Фарион: суд продлил Зинченко меру пресечения
03 января 2025, 12:54
Россияне ночью обстреляли Краматорск: разрушен подъезд дома
03 января 2025, 12:23
ПВО ночью сбила 60 вражеских дронов из 90, еще 26 локационно потеряны
03 января 2025, 11:45
Россия потеряла за сутки в Украине еще около 1100 военных
03 января 2025, 11:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »