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Еще трем участникам конфликта в одной из гостиниц на столичном Печерске сообщили о подозрении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозрения в хулиганстве получили двое жителей Одесщины и киевлянин – двое друзей погибшего и посетитель гостиницы.

"23 ноября 2024 года двое жителей Одесщины в помещении гостиницы в центре Киева по хулиганским мотивам начали наносить удары мужчине, который также отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим. Еще один участник конфликта – киевлянин в тот вечер нанес военнослужащему удар кулаком в челюсть, мужчина упал на пол и потерял сознание", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 ноября около 00:30 в гостинице в Печерском районе столицы между несколькими компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив охранника гостиницы и двух мужчин. После этого скрылся с места.

От полученного ранения житель отеля скончался на месте, его знакомый и охранник отеля получили огнестрельные ранения грудной клетки и были госпитализированы.

Сразу двум жителям Днепра и Василькова объявили подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины), а жителю Василькова еще и в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).