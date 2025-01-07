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07 січня 2025, 03:30

На Черкащині чоловік застрелив свою кохану

07 січня 2025, 03:30
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фото: Нацполіція
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Трагічна подія сталася минулого вівторка, 31 грудня, в одному із сіл Уманського району. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

За матеріалами слідства, жертва отримала поранення від свого співмешканця. Під час сварки 37-річний чоловік вистрілив їй у груди з пневматичної гвинтівки. Медики намагалися реанімувати потерпілу, але 46-річна жінка померла.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

"За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть депутата обласної ради, який застрелив лісника.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня в Києві посеред вулиці застрелили чоловіка.

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