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21 декабря 2024, 03:47

Житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина

21 декабря 2024, 03:47
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фото: pixabay.com
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В Киеве мужчина украл в супермаркете три банка красной икры на 2877 гривен и получил наказание.

Приговор по делу вынес Шевченковский районный суд. Киева, передает RegioNews.

Согласно материалам дела, 26 апреля прошлого года мужчина в супермаркете взял из холодильника банку красной икры, стоимостью 959 гривен и положил ее в карман своей куртки.

Не оплатив товар на кассе, мужчина ушел из магазина. 29 апреля и 8 мая того же года фигурант совершил аналогичные преступления.

На суде обвиняемый свою вину признал полностью. Суд признал мужчину виновным в краже и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители в Киевской области задержали мужчину, который украл личные вещи военнослужащих. Вору грозит до восьми лет лишения свободы.

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