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11 грудня 2024, 15:40

На Черкащині правоохоронці знешкодили наркосиндикат, який щомісяця "заробляв" близько 5 млн грн

11 грудня 2024, 15:40
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фото: Нацполіція
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Співробітники Служби безпеки та Національної поліції нейтралізували у Черкаській області злочинне угруповання, яке виготовляло важкі психотропи для продажу в різних регіонах України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

Виявилося, що організували наркобізнес жителі Черкащини, серед яких 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги.

"Зловмисники вирішили "заробити" на торгівлі амфетаміном, мефедроном та A-PVP. Для оптового виробництва "товару" вони організували дві нарколабораторії, які щомісяця постачали особливо небезпечні психотропи на майже 5 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Виробничий процес на підпільних цехах, де синтезували заборонені речовини, фігуранти облаштували у власних помешканнях.

Крім того, учасники угруповання займалися збутом готової "продукції" через розгалужену мережу наркодилерів в Одесі, Чернівцях, а також у Київській та Черкаській областях. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

За матеріалами СБУ, фігуранти планували розширити нелегальний бізнес по всій території України. Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників угруповання "на гарячому", коли вони готували нову партію психотропів до продажу.

Під час обшуків у затриманих виявили: 5 кг психотропної речовини A-PVP; майже 160 літрів прекурсорів; обладнання для виробництва та фасування психотропів; мобільні телефони із доказами злочинних дій; банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за збут "товару".

П’ятьом учасникам наркогрупи вже повідомили про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також триває розслідування для притягнення до відповідальності інших фігурантів.

Нагадаємо, на Львівщині контррозвідка Служби безпеки виявила й затримала учасника міжнародного наркосиндикату, якого шість років розшукував Інтерпол.

підозра СБУ наркотики затримання Черкаська область Нацполіція наркомережа нарколабораторія
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