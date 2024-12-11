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Во Львовской области действующий и бывший главы спецсуда требовали $1 млн от частной компании
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11 декабря 2024, 11:05

Во Львовской области действующий и бывший главы спецсуда требовали $1 млн от частной компании

11 декабря 2024, 11:05
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фото: НАБУ
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НАБУ и САП разоблачили на вымогательстве взятки действующего и бывшего председателя Хозяйственного суда Львовской области Злоумышленники хотели получить от представителя частной компании неправомерную выгоду в 1 млн. долларов США

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.

"За это обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также обещали предотвратить убийство обличителя, которое планировали его оппоненты в судебном процессе", — говорится в сообщении.

В ходе следствия правоохранители задокументировали передачу части взятки в сумме $75 тысяч. В настоящее время действующему и бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и совершении уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

"Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других судей", - добавили в НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации. Имущество он зарегистрировал на родственников своей жены.

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