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29 октября 2021, 10:26 3

Довыборы в Раду: сегодня последний день агитации, завтра - день "тишины"

29 октября 2021, 10:26 3
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Фото: из открытых источников
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В полночь в пятницу, 29 октября, завершается процесс ведения предвыборной агитации кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), в субботу будет день "тишины"

Как передает RegioNews, об этом говорится в Календарном плане подготовки и проведения этих выборов, утвержденном Центральной избирательной комиссией.

В документе отмечается, что начало предвыборной агитации – на следующий день после дня принятия соответствующей территориальной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата.

Кроме того, в воскресенье, 31 октября, состоятся местные выборы четырех городских голов, среди которых – мэра Харькова, двух поселковых голов и пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов. Предвыборная агитация на указанных выборах также завершается в пятницу в полночь.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс - процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Ранее сообщалось, что суд отменил смену имени двойником кандидата от "Слуги народа" в округе №197 на Черкасщине. Теперь в бюллетене на довыборах народного депутата будет один Виталий Войцеховский.

Как сообщалось, в ЦИК призвали власти обеспечить противоэпидемические меры на выборах 31 октября.

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ЦИК выборы Кандидат голосование агитация

 
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