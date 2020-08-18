Глава Черкасской ОГА Боднар считает свою зарплату недостаточной

Чиновник получает 47 тысяч гривен в месяц

Чиновник получает 47 тысяч гривен в месяц

Об этом глава Черкасской ОГА Роман Боднар рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.

Комментируя свою зарплату за июнь этого года (47 тысяч грн – ред.),чиновник отметил, что эта сумма недостаточная.

Недостаточно. Единственное, что меня спасает – то, что я имел когда-то бизнес и у меня есть сбережения", - отметил глава ОГА.

Роман Боднар также отметил, что люди не думают о том, что бедный чиновник дороже обходится государству, чем обеспеченный. Поэтому видит выход в сокращении количества и улучшении "качества" чиновников:

...на данном этапе общество не готово к чиновникам с высокими зарплатами – и это наша беда. Может, когда появляется лидер, который скажет – я вдвое сокращаю аппарат чиновников, но те, что остались, будут получать вдвое больше. Например, рядовой начальник отдела - 50 тыс грн, а какой-то руководитель высшего ранга – 100 тыс грн. Но их на область будет уже не 618, как ныне по штату, а, скажем, только 200 - но дерзких, таких, у которых под ногами земля горит. И для этого нужна политическая воля", - подытожил Боднар.

Полностью интервью с главой Черкасской ОГА Романом Боднарем читайте здесь.

Досье на Романа Боднаря можно прочитать здесь.