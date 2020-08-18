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18 серпня 2020, 16:00 3

Голова Черкаської ОДА Боднар вважає свою зарплату недостатньою

18 серпня 2020, 16:00 3
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Чиновник отримує 47 тисяч гривень на місяць
Чиновник отримує 47 тисяч гривень на місяць
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Роман Боднар каже, що рятується заощадженнями від бізнесу, яким колись володів.

Про це голова Черкаської ОДА Роман Боднар розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.

Коментуючи свою зарплату за червень цього року (47 тисяч грн – ред.),чиновник зауважив, що ця сума – недостатня.

Недостатньо. Єдине, що мене рятує – те, що я мав колись бізнес і в мене є заощадження", - зауважив голова ОДА.

Роман Боднар також зауважив, що люди не думають про те, що бідний чиновник дорожче обходиться державі, ніж забезпечений. Тому бачить вихід у скороченні кількості і покращенні "якості" чиновників:

…на даному етапі суспільство не готове до чиновників з високими зарплатами – і це наша біда. Може, колись з’являється лідер, що скаже – я вдвічі скорочую апарат чиновників, але ті, що залишилися, отримуватимуть вдвічі більше. Наприклад, рядовий начальник відділу - 50 тис грн, а якийсь керівник вищого рангу – 100 тис грн. Але їх на область буде вже не 618, як нині по штату, а, скажімо, лише 200 - але зухвалих, таких, у яких під ногами земля горить. Та для цього потрібна політична воля", - підсумував Боднар.

Повністю інтерв`ю з головою Черкаської ОДА Романом Боднаром читайте тут.

Досьє на Романа Боднаря можна прочитати тут.

Боднар Роман Черкаська область ОДА голова кадри зарплати
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