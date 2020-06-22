Зеленский выступил против возвращения России в G7

Помочь в этом пообещала Канада

Помочь в этом пообещала Канада

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Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7.

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По словам президента, помочь Украине в этом вопросе пообещал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе", - сказал Зеленский.

Президент считает, что Украине нужны ее международные союзники, которые должны твердо держаться во время переговоров.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации.

Ранее сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.