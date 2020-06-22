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22 июня 2020, 14:20 5

Владимир Зеленский заплатит за нарушение карантина в Хмельницком

22 июня 2020, 14:20 5
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Глава государства добровольно оплатит эквивалент штрафа владельцу кофейни
Глава государства добровольно оплатит эквивалент штрафа владельцу кофейни
Фото: Офис президента
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Безотносительно решения, которое примет суд, Президент Владимир Зеленский оплатит владельцу кафе, в котором высшее руководство пило кофе в Хмельницком, сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Офис президента.

Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения сумму, которая сопоставима с суммой штрафа. Вместе с тем в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", – отметил Владимир Зеленский.

Безотносительно решения, которое примет суд, Президент Владимир Зеленский уплатит сумму, равную сумме штрафа за...

Опубликовано Офис Президента Украины Понедельник, 22 июня 2020 г.

Напомним, суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницкому, поскольку президент является неприкосновенным лицом.

Одновременно, Хмельницкий горрайонный суд наложил штраф на должностных лиц, среди которых руководитель Офиса президента Андрей Ермак и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, за нарушение карантина в кафе Хмельницкого.

Владимир Зеленский карантин президент Хмельницкий нарушение штраф
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