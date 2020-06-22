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Судебная реформа: Зеленский внес в Раду законопроект
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22 июня 2020, 13:56 15

Судебная реформа: Зеленский внес в Раду законопроект

22 июня 2020, 13:56 15
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Проект закона №3711 зарегистрировали в Раде 22 июня
Проект закона №3711 зарегистрировали в Раде 22 июня
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект №3711 о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ВР.

Законопроект определен президентом как неотложный.

Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Текст представления и сопроводительные документы пока не опубликовали.

Напомним, предварительная версия данного законопроекта предлагает изменить полномочия Высшего совета правосудия, предоставить право международным техническим проектам принимать участие в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей, окончательно ликвидировать Верховный суд Украины и дать возможность ВСП увольнять членов ВККСУ. Численность судей нового Верховного суда предлагается регулировать решениями ВСП.

Ранее сообщалось, что суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком.

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