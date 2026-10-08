В Одесской области за доллары "проводили" мужчин за границу
В Одесской области разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Правоохранители задержали организаторов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Организаторами схемы оказались местные жители: мужчины 38 и 40 лет. Они нашли "клиента", который хотел выехать за границу, и обещали ему помощь с транспортировкой к границе с Молдовой и безопасным ее пересечением. За услугу дельцы попросили 9100 долларов.
Задержали организаторов после получения денег.
Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
У этой войны ровно два открытых финала
08 октября 2026, 22:15Госизмена и шпионаж: на Киевщине девушка осуждена на 15 лет тюрьмы
08 октября 2026, 21:57Сотни дронов и ракет: как РФ планирует уничтожить энергосистему Украины перед зимой
08 октября 2026, 21:50Графики отключений на пятницу: в Укрэнерго предупредили о свете 9 октября
08 октября 2026, 21:35В Бердичеве школьница подорвала обучающую гранату в укрытии гимназии
08 октября 2026, 21:27Переправляли мужчин через лес в Румынию: пяти участникам схемы грозит до 9 лет
08 октября 2026, 20:5016-летний "курьер" выманил у пожилых супругов $12 тысяч за "лечение сына"
08 октября 2026, 20:13Европротокол теперь можно оформить в "Дии: в МВД назвали условия
08 октября 2026, 19:5715 лет за решеткой: агент ФСБ наводил российские ракеты на ПВО Одесщины
08 октября 2026, 19:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все блоги »