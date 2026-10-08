В Одесской области за доллары "проводили" мужчин за границу

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Организаторами схемы оказались местные жители: мужчины 38 и 40 лет. Они нашли "клиента", который хотел выехать за границу, и обещали ему помощь с транспортировкой к границе с Молдовой и безопасным ее пересечением. За услугу дельцы попросили 9100 долларов.

Задержали организаторов после получения денег.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.