На Прикарпатье устроили "прогулки" уклонистам через горы

Фото: Национальная полиция

В Прикарпатье разоблачили 23-летнего "бизнесмена". Он решил зарабатывать на ухилянтах

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

23-летний мужчина организовал схему незаконной переправки через границу. Свои услуги он оценил в 5 тысяч долларов.

Как рассказали правоохранители, мужчина хорошо знал горную местность и решил на этом заработать. После встречи он и его "клиент" уехали в Верховину, чтобы забрать из почты вещи и деньги.

"Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Это - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, совершенные по корыстным мотивам. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.