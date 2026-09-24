На Буковине мужчина отдал деньги мошенникам в надежде на инвестиции

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На Буковине мужчина стал жертвой мошенничества. Все началось с предложения быстрого заработка

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

21-летний аферист пообещал мужчине скорый заработок и убедил его перечислить деньги. Он уверял, что тот получит гарантированную прибыль. Потерпевший перечислил мошеннику 26 тысяч гривен. Однако после получения денег злоумышленник потратил их по своему усмотрению.

В ближайшее время аферист предстанет перед судом.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.