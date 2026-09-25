На Прикарпатье аферисты в соцсетях выманили у людей почти полмиллиона

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

43-летний житель поселка Богородчаны искал дополнительный заработок. В Telegram-канале он увидел предложение зарабатывать на перепродаже товаров. Однако по условиям он должен был покупать товар, а затем получать доходы. Однако в результате он потратил около 200 тысяч гривен, но ничего не получил.

21-летняя жительница Солотвинского территориального общества тоже увидела в соцсетях предложение дополнительного заработка. Она перечислила на счета, которые указывал работодатель, около 86 тысяч гривен. Однако заработка она так и не получила.

42-летний житель Криховцев на одном из сайтов объявлений нашел предложение о продаже техники. Он договорился с продавцом, перечислил более 70 тысяч гривен, но товар так и не увидел.

Также жертвой мошенничества стала 51-летняя жительница. Ей позвонил вроде бы работник банка и сообщил, что с ее счета якобы пытаются снять средства. Под предлогом защиты банковского счёта собеседник получил от женщины личные и банковские данные. Впоследствии с ее счета списали 35 тысяч гривен.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.