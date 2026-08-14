На Буковині чоловік вбив товариша стільцем
Злочин стався в селі Верхні Петрівці. Там знайшли тіло чоловіка 49 років зі слідами насильницької смерті
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, під час застілля між 29-річним та 49-річним чоловіками сталась сварка. Тоді молодший завдав старшому численних ударів стільцем та металевою палицею. Від отриманих травм потерпілий загинув.
Наразі триває розслідування. Зловмисника відправили під варту: йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Дніпрі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 56-річного знайомого. За даними слідства, конфлікт між чоловіками стався у покинутій будівлі в Новокодацькому районі міста.
20 ударів по тілу: на Житомирщині чоловік з ножем напав на колишнюВсі новини »
14 серпня 2026, 16:25Напад у готелі в центрі Києва: чоловік порізав обличчя відвідувачу через зауваження
13 серпня 2026, 09:12На Дніпропетровщині чоловік до смерті побив співмешканку під час сварки
12 серпня 2026, 20:40
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Дніпрі судитимуть рецидивіста, який двічі лазив до помешкання військового за здобиччю
14 серпня 2026, 21:59На Прикарпатті працівник ДБР затримав працівника ТЦК за жорстоке побиття підлеглого
14 серпня 2026, 21:21Сильна пожежа та чорний дим: на Дніпропетровщині загорілись торговельні приміщення
14 серпня 2026, 21:05Феноли, залізо та марганець: у водоймах під Києвом зафіксували небезпечне забруднення води
14 серпня 2026, 20:55У Кривому Розі жінка під час сварки вдарила ножем у живіт свого цивільного чоловіка
14 серпня 2026, 20:20На Прикарпатті мотоцикл влетів у іномарку: водій не вижив
14 серпня 2026, 20:15Клірика РПЦ судитимуть за фінансування війни проти України
14 серпня 2026, 19:57На Тернопільщині школярки влаштували веселощі під російську музику біля Алеї Героїв
14 серпня 2026, 19:40На Харківщині викрили т.в.о. начальника ТЦК на махінаціях у системі "Оберіг"
14 серпня 2026, 18:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »