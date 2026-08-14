На Буковині чоловік вбив товариша стільцем

Фото: Національна поліція

Злочин стався в селі Верхні Петрівці. Там знайшли тіло чоловіка 49 років зі слідами насильницької смерті

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, під час застілля між 29-річним та 49-річним чоловіками сталась сварка. Тоді молодший завдав старшому численних ударів стільцем та металевою палицею. Від отриманих травм потерпілий загинув.

Наразі триває розслідування. Зловмисника відправили під варту: йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 56-річного знайомого. За даними слідства, конфлікт між чоловіками стався у покинутій будівлі в Новокодацькому районі міста.