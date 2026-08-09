Россияне обстреляли Золотую Балку в Херсонской области: есть погибшая
Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели жительницы села Золотая Балка в результате российского артиллерийского обстрела 9 августа
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военное преступление, повлекшее гибель человека.
По данным следствия, 9 августа 2026 около 05:00 российские войска произвели артиллерийский обстрел села Золотая Балка Бериславского района.
В результате атаки погибла 61-летняя местная жительница. В момент обстрела женщина находилась в собственном доме.
Пока прокуроры совместно со следователями проводят необходимые следственные действия для фиксации последствий обстрела и документирования очередного военного преступления, совершенного представителями вооруженных сил РФ.
Напомним, что в ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области , применив несколько десятков ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали по меньшей мере восемь человек, наибольшие разрушения получила Одесса.