Россияне обстреляли Золотую Балку в Херсонской области: есть погибшая

Фото: ГСЧС

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели жительницы села Золотая Балка в результате российского артиллерийского обстрела 9 августа

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военное преступление, повлекшее гибель человека.

По данным следствия, 9 августа 2026 около 05:00 российские войска произвели артиллерийский обстрел села Золотая Балка Бериславского района.

В результате атаки погибла 61-летняя местная жительница. В момент обстрела женщина находилась в собственном доме.

Пока прокуроры совместно со следователями проводят необходимые следственные действия для фиксации последствий обстрела и документирования очередного военного преступления, совершенного представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, что в ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области , применив несколько десятков ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали по меньшей мере восемь человек, наибольшие разрушения получила Одесса.