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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По данным Сил обороны, захватчики получили указания проводить так называемую "свободную охоту" на автотранспорт с помощью БпЛА, в том числе на оптоволоконном управлении. Для этого россияне увеличили количество дроновых расчетов в регионе.

Наибольшая угроза существует для автомобилей, которые могут быть идентифицированы внешне как транспорт военных. Кроме того, растет риск ударов по местам скопления машин – возле супермаркетов, рынков и АЗС.

Жителей области призывают быть максимально осторожными в ближайшие недели и следить за уведомлениями об угрозах (в частности в телеграмм-канале "Радар Херсон").

Напомним, утром 7 августа россияне атаковали дроном авто в центре Херсона. Пострадали два человека.