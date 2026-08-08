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08 августа 2026, 18:39

Оккупанты получили приказ о "свободной охоте" на автотранспорт в Херсонской области

08 августа 2026, 18:39
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Фото: wikimapia
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Российские войска усилили дроновый террор в Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По данным Сил обороны, захватчики получили указания проводить так называемую "свободную охоту" на автотранспорт с помощью БпЛА, в том числе на оптоволоконном управлении. Для этого россияне увеличили количество дроновых расчетов в регионе.

Наибольшая угроза существует для автомобилей, которые могут быть идентифицированы внешне как транспорт военных. Кроме того, растет риск ударов по местам скопления машин – возле супермаркетов, рынков и АЗС.

Жителей области призывают быть максимально осторожными в ближайшие недели и следить за уведомлениями об угрозах (в частности в телеграмм-канале "Радар Херсон").

Напомним, утром 7 августа россияне атаковали дроном авто в центре Херсона. Пострадали два человека.

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Херсонская область война обстрелы оккупанты охота автомобили гражданские
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