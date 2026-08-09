Массированная атака РФ на Одесщину: по меньшей мере восемь пострадавших

Фото: Одесская ОВА

В ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области, применив несколько десятков ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали по меньшей мере восемь человек, наибольшие разрушения получила Одесса

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews .

По его словам, враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры и жилищную застройку.

"По меньшей мере 8 человек пострадали в результате массированной комбинированной атаки врага по Одесщине этой ночью. Враг применил несколько десятков ракет и дронов: повреждены объекты инфраструктуры и жилая застройка", — отметил Олег Кипер.

Больше разрушений зафиксировано в Одессе.

В двух районах города повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили местных жителей.

"К сожалению, пострадали восемь человек. Состояние семерых из них врачи оценивают как средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения", - уточнил Кипер.

На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в субботу, 8 августа, враг нанес удар беспилотниками по территории нескольких промышленных предприятий в Запорожье .