Массированная атака РФ на Одесщину: по меньшей мере восемь пострадавших
В ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области, применив несколько десятков ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали по меньшей мере восемь человек, наибольшие разрушения получила Одесса
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает RegioNews.
По его словам, враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры и жилищную застройку.
"По меньшей мере 8 человек пострадали в результате массированной комбинированной атаки врага по Одесщине этой ночью. Враг применил несколько десятков ракет и дронов: повреждены объекты инфраструктуры и жилая застройка", — отметил Олег Кипер.
Больше разрушений зафиксировано в Одессе.
В двух районах города повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили местных жителей.
"К сожалению, пострадали восемь человек. Состояние семерых из них врачи оценивают как средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения", - уточнил Кипер.
На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, что в субботу, 8 августа, враг нанес удар беспилотниками по территории нескольких промышленных предприятий в Запорожье .