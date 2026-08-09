Ракетный удар по Харькову: двое погибших и 23 пострадавших в результате попаданий в Салтовском районе

Фото: полиция Харьковской области

Полицейские Харьковской области документируют последствия утреннего ракетного обстрела Харькова, в результате которого погибли два человека, еще 23 получили ранения и острую реакцию на стресс

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, утром 9 августа российские военные нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова. Попадания зафиксированы на территории Салтовского района.

В результате атаки повреждены многоэтажный жилой дом, офисно-складское здание, парк и магазины. В многоквартирном доме разрушены перекрытия между верхними этажами.

Жертвами удара стали двое мужчин.

"Двое мужчин погибли. Травмы разной степени тяжести и острую реакцию на стресс получили 23 человека. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили правоохранители.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, спасатели и медики. Специалисты документируют последствия российского удара и изымают вещественные доказательства.

По факту обстрела следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели жительницы села Золотая Балка в результате российских артиллерийских обстрелов 9 августа.