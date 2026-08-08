Фото: полиция

В Черновицкой области задержали 54-летнего мужчину, который 28 июля ранил двух полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После стрельбы нападающий скрылся в лесу. В области объявили специальную операцию: 11 дней полицейские, спецназовцы КОРД, Нацгвардия и кинологи с привлечением дронов прочесывали леса и проверяли возможные тайники.

В субботу, 8 августа, мужчину разыскали и задержали – он прятался в хозяйственном помещении, где хранится сухая трава.

Во время обыска в доме фигуранта изъяли патроны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Решается вопрос избрания злоумышленнику меры пресечения – содержания под стражей.

Напомним, 28 июля во время обыска в селе Ежовцы 54-летний местный житель схватил оружие и открыл огонь по полицейским. Двое оперативников уголовного розыска получили огнестрельные ранения – сейчас они находятся в больнице.