Войска РФ продвинулись в Донецкой области – DeepState
Оккупационные войска имеют определенный успех в Краматорском районе Донецкой области
Соответствующие изменения зафиксированы 8 августа на обновленной карте боевых действий от проекта DeepState, передает RegioNews.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников (Краматорский район Донецкой области)", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 августа силы обороны Украины поразили российские Ильский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы, а также пост наблюдения на буровой установке "Сиваш" в Черном море.
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