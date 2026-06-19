52 кг психотропов и тонны прекурсоров: на Буковине разоблачили наркоцех

Фото: Национальная полиция

Правоохранители на Буковине разоблачили и ликвидировали масштабную нарколабораторию в рамках спецоперации "Рубикон". В результате изъято более 52 килограмма психотропного вещества "Альфа-PVP", а также задержаны двое подозреваемых

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, к организации наркобизнеса причастны 40-летние мужчина и женщина из Киева. Они наладили на Буковине полный цикл производства и сбыта психотропов через логистические компании по всей Украине.

Во время спецоперации правоохранители обнаружили подпольную лабораторию, где производили наркотические вещества, а также складские помещения и так называемые "мастерклады" с готовой продукцией.

В общей сложности изъято более 52 кг психотропов, лабораторное оборудование, более 2 тонн прекурсоров и химических компонентов, а также средства фасовки и другие доказательства преступной деятельности.

По оценкам стражей порядка, стоимость изъятых веществ на "черном рынке" превышает 43 миллиона гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконное производство и сбыт наркотических средств. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также в рамках операции "Рубикон" задокументированы еще восемь человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. Расследование продолжается.

Напомним, правоохранители задержали 13 участников межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся сбытом кокаина в Киеве, Киевщине и Днепропетровщине. Во время обысков изъяли более 600 доз кокаина ориентировочной стоимостью около 2,5 млн грн, наличные деньги, мобильные телефоны, средства фасовки, электронные весы и 13 автомобилей.