52 кг психотропів і тонни прекурсорів: на Буковині викрили наркоцех

Фото: Національна поліція

Правоохоронці на Буковині викрили та ліквідували масштабну нарколабораторію в межах спецоперації "Рубікон". У результаті вилучено понад 52 кілограми психотропної речовини "Альфа-PVP", а також затримано двох підозрюваних

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, до організації наркобізнесу причетні 40-річні чоловік і жінка з Києва. Вони налагодили на Буковині повний цикл виробництва та збуту психотропів через логістичні компанії по всій Україні.

Під час спецоперації правоохоронці виявили підпільну лабораторію, де виготовляли наркотичні речовини, а також складські приміщення та так звані "мастерклади" з готовою продукцією.

Загалом вилучено понад 52 кг психотропів, лабораторне обладнання, понад 2 тонни прекурсорів і хімічних компонентів, а також засоби фасування та інші докази злочинної діяльності.

За оцінками правоохоронців, вартість вилучених речовин на "чорному ринку" перевищує 43 мільйони гривень.

Фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне виробництво та збут наркотичних засобів. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також у межах операції "Рубікон" задокументовано ще вісьмох осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків. Розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 13 учасників міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася збутом кокаїну в Києві, на Київщині та Дніпропетровщині. Під час обшуків вилучили понад 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн, готівку, мобільні телефони, засоби фасування, електронні ваги та 13 автомобілів.