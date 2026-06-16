На Днепропетровщине полиция разоблачила наркодельца с арсеналом запрещенных веществ

Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews

В начале мая этого года во время документирования противоправной деятельности фигуранта полицейские провели санкционированный обыск в квартире по месту его жительства.

В результате изъяли почти два десятка зип-пакетов с наркотическими средствами и психотропными веществами, среди которых каннабис, амфетамин и особо опасное психотропное вещество PVP.

Также в ходе следственных действий изъяты электронные весы, электронный вакууматор, мобильный телефон, банковские карты и другие средства противоправной деятельности злоумышленника.

По результатам экспертных исследований установлено, что изъятое психотропное вещество относится к особо опасным и сохранялось в особо крупных размерах. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное приобретение, хранение особо опасных психотропных веществ в целях сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд.

Напомним, что правоохранители задержали 50-летнего жителя Киева, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.