На Днепропетровщине полиция разоблачила наркодельца с арсеналом запрещенных веществ
39-летний житель Никополя сбывал наркотические средства и психотропные вещества из-за почтовых отправлений
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews
В начале мая этого года во время документирования противоправной деятельности фигуранта полицейские провели санкционированный обыск в квартире по месту его жительства.
В результате изъяли почти два десятка зип-пакетов с наркотическими средствами и психотропными веществами, среди которых каннабис, амфетамин и особо опасное психотропное вещество PVP.
Также в ходе следственных действий изъяты электронные весы, электронный вакууматор, мобильный телефон, банковские карты и другие средства противоправной деятельности злоумышленника.
По результатам экспертных исследований установлено, что изъятое психотропное вещество относится к особо опасным и сохранялось в особо крупных размерах. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное приобретение, хранение особо опасных психотропных веществ в целях сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд.
Напомним, что правоохранители задержали 50-летнего жителя Киева, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.