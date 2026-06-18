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18 июня 2026, 18:59

На Днепропетровщине полиция разоблачила "опутавших" наркодельцов область

18 июня 2026, 18:59
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепропетровской области полицейские ликвидировали две преступные группы, которые построили сеть сбыта наркотиков с ежемесячным оборотом около 3,5 млн гривен

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время масштабной спецоперации задержаны 11 человек, среди которых - 59-летний наркодельец, наладивший поставки наркотических средств и психотропных веществ в Павлоград и Кривой Рог.

Там действовали две преступные группы, которые занимались расфасовкой и сбытом тяжелых наркотиков. В настоящее время деятельность обеих наркогруппировок ликвидирована.

По данным следствия, с ноября 2025 года фигуранты занимались сбытом кокаина, метамфетамина, амфетамина, каннабиса, спайсов и PVP.

Прием заказов проходил через телеграмм-канал, а сбыт - путем "закладок" или непосредственно в руки.

Средства за наркотики поступали на банковские карты. Члены группы имели четко распределенные роли и действовали с соблюдением правил конспирации.

По результатам проведенных мероприятий участникам преступных групп сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что правоохранители прекратили деятельность организованной группы из семи человек, наладивших незаконный сбыт наркотических средств в Киеве, Киевской области и ГУ "Киевский следственный изолятор".

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