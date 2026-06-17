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17 июня 2026, 15:40

На Буковине торговали "билетами" для уклонистов за 12 тысяч долларов

17 июня 2026, 15:40
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Фото: Госпогранслужба
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На Буковине разоблачили 52-летнего мужчину. Оказалось, он организовал схему незаконной переправки лиц из Украины в Румынию

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Организатора схемы задержали после того, как он получил 12 тысяч долларов. Эти деньги были задатком для организации переправки за границу для пяти "клиентов".

При этом неподалеку от границы задержали пятерых мужчин, которые намеревались незаконно попасть в Румынию. В общей сложности они должны были заплатить около 66 тысяч долларов.

"По ним составлены материалы об административном правонарушении. Главный организатор незаконной сделки задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины", - говорят пограничники.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов. За суммы от 6 до 25 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

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