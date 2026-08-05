Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 452 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1130 российских военных. Также уничтожили пять танков, пять бронемашин, 65 артиллерийских систем, две РСЗЧ, два средства ПВО и 449 единиц автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР Group 13 провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой поразили два радиолокационных объекта российских войск.