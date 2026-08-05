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05 августа 2026, 07:07

Россия атаковала Киев баллистикой: масштабные пожары, один погибший и 24 пострадавших

05 августа 2026, 07:07
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Фото: ГСЧС Киева
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В ночь на 5 августа Россия нанесла баллистический удар по Киеву. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере 24 получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает RegioNews.

По последним данным по состоянию на 06:05, в результате российского ракетного удара погибла одна женщина, а количество пострадавших возросло до 24 человек.

В нескольких районах столицы возникли масштабные пожары, зафиксировано разрушение жилых и нежилых построек.

Первые мощные взрывы прогремели в городе около 00:20, впоследствии жители столицы услышали еще минимум десять взрывов.

По информации городского головы Виталия Кличко, первые попадания были зафиксированы в Оболонском районе.

Впоследствии в КГВА уточнили, что в результате атаки загорелись складские помещения в Оболонском, Деснянском и Святошинском районах. На места происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Около 01:15 российские войска нанесли повторный удар. В Голосеевском районе был разрушен частный жилой дом, под завалами приступили к поиску людей.

Также в Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание произошла утечка аммиака из-за повреждения емкости, содержавшей около 300 литров вещества. Спасатели оперативно локализовали утечку, подчеркнув, что угрозы для населения нет.

При ликвидации последствий повторных взрывов был поврежден автомобиль скорой помощи, а его водитель получил ранения.

На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

Напомним, вечером 4 августа россияне нанесли удар по территории Запорожской областной детской больницы. Обошлось без пострадавших. В медучреждении изуродовали фасад и окна.

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