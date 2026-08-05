Массированный удар РФ по Киевщине: 14 погибших, продолжается ликвидация последствий атаки

Фото: ГСЧС Киевщины

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Сейчас спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов на семи локациях: четырех – в Броварском районе, двух – в Бучанском и одном – в Фастовском.

В Броварском районе из-за вражеских ударов возникли масштабные пожары складских зданий в Броварах, поселке Большая Дымерка, а также в селах Квитневое и Победа.

В Фастовском районе на территории одного из предприятий спасатели ликвидировали пожар транспортных средств.

В Бучанском районе продолжается тушение пожара складского здания в селе Чайки. В то же время в селе Софиевская Борщаговка чрезвычайники уже ликвидировали пожар на территории логистического предприятия.

Воздушная тревога в Киевской области продолжается. Спасатели работают в условиях повышенной опасности из-за угрозы повторных российских ударов.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере 24 получили ранения. В нескольких районах столицы возникли масштабные пожары, зафиксировано разрушение жилых и нежилых построек.