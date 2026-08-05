Россия нанесла более тысячи ударов по Запорожской области: два человека ранены

Фото: Запорожская ОВА

За сутки российские оккупационные войска нанесли 1052 удара по 50 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району два человека получили ранения.

Российские войска нанесли 14 авиационных ударов по населенным пунктам области. Также зафиксировано 757 атак беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

Кроме того, враг дважды обстрелял область из реактивных систем залпового огня. Еще 279 артиллерийских ударов были нанесены по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.

Под вражеским огнем находились, в частности, Запорожье, Кушугум, Малокатериновка, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

Поступило 76 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки погибли 14 человек, еще 27 получили ранения.