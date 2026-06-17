Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Форсировать Днестр пытались двое родных братьев из Харькова в возрасте 32 и 34 лет. К реализации своего плана мужчины подошли подготовленными: чтобы незаметно добраться до пограничной полосы, они шли в обход контрольных блокпостов. Свои личные вещи харьковчане заранее упаковали в герметичные мешки, а для быстрого преодоления реки прихватили с собой акваскутеры.

Впрочем, реализовать замысел мужчинам не удалось. Пограничники обнаружили и задержали их непосредственно во время "заплыва".

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, в конце мая житель Киева пытался незаконно попасть в Румынию через горы – во время ночного перехода встретил медведицу. Пограничники спасли мужчину.