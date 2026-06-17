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17 июня 2026, 12:59

Через Днестр на акваскутерах: в Винницкой области два брата из Харькова пытались бежать за границу

17 июня 2026, 12:59
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Фото: ГПСУ
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Пограничники Могилев-Подольского отряда ночью помешали очередной попытке незаконного пересечения госграницы через реку Днестр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Форсировать Днестр пытались двое родных братьев из Харькова в возрасте 32 и 34 лет. К реализации своего плана мужчины подошли подготовленными: чтобы незаметно добраться до пограничной полосы, они шли в обход контрольных блокпостов. Свои личные вещи харьковчане заранее упаковали в герметичные мешки, а для быстрого преодоления реки прихватили с собой акваскутеры.

Впрочем, реализовать замысел мужчинам не удалось. Пограничники обнаружили и задержали их непосредственно во время "заплыва".

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, в конце мая житель Киева пытался незаконно попасть в Румынию через горы – во время ночного перехода встретил медведицу. Пограничники спасли мужчину.

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