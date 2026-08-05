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05 августа 2026, 01:55

"Мне прописали их врачи": шоумен Дмитрий Коляденко признался о здоровье

05 августа 2026, 01:55
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Фото из открытых источников
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Шоумен Дмитрий Коляденко откровенно рассказал, как в последнее время изменилось его здоровье. Оказалось, что его аксессуар теперь стал для него необходимостью

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Годами Дмитрий Коляденко носил очки. Этот аксессуар стал его визитной карточкой. Однако теперь оказалось, что врачи уже прописали шоумену носить настоящие очки не просто для стиля. Сам Коляденко выразил свои эмоции.

"Не думал, что Да. С 15 лет носил очки…. Для имиджа! А сейчас, в 55 лет! Мне прописали их врачи. Сказали: "Надо"… И привет, Дипрессия", – говорит шоумен.

Напомним, ранее хореограф говорил о том, что он хочет найти любимого человека . По его словам, он хочет беспокоиться о ком-то. При этом Коляденко признался, что в его жизни было только две "летние женщины": бывшая жена Елена и певица Ирина Билык.

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